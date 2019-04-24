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Benzin ve mazot fiyatları artacak!

İktisatçı yazar Mustafa Sönmez, petrol- doğalgaz ödemelerini yazarak, benzin ve mazot fiyatlarının artacağını söyledi.

Benzin ve mazot fiyatları artacak!
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Mustafa Sönmez, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu uyarıda bulundu: 

"Türkiye 2018'de %2.6 büyümeye rağmen petrol-doğalgaz için 38 milyar dolardan fazla dışarıya ödeme yaptı. Şimdi ABD'nin İran'a petrol ambargosu ile bu fatura iyice kabaracak ve benzin,mazot hızla fiyatlanacak. Yerel seçim hazımsızlığı ile felç geçirenler, bu bahiste de felç"

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Anahtar Kelimeler:
BenzinMazotZam
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