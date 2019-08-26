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Benzin ve motorine zam geldi

Motorinin litre fiyatına 11 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş artışa gidildi.

Benzin ve motorine zam geldi
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) aldığı bilgiye göre, söz konusu artışlar pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıyacak. Ankara'da ortalama 6,26 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,37 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,20 liradan 6,31 liraya, İzmir'de 6,28 liradan 6,39 liraya yükselecek.

Ankara'da ortalama 6,67 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,83 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,60 liradan 6,76 liraya, İzmir'de 6,68 liradan 6,84 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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