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Benzinde 11 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirime gidilecek.

Benzinde 11 kuruş indirim
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,61 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,50 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 6,54 liradan 6,43 liraya, İzmir'de 6,59 liradan 6,48 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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BenzinEnerjiIndirim
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