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Benzinde 17 kuruş indirim

İSTANBUL (AA) - Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 17 kuruşluk indirim gerçekleşecek. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasının (PÜİS) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, söz konusu indirim pompa...

Benzinde 17 kuruş indirim
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İSTANBUL (AA) - Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 17 kuruşluk indirim gerçekleşecek.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasının (PÜİS) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, söz konusu indirim pompa fiyatlarına yansıtılacak.

Buna göre 17 kuruşluk indirimle, Ankara'da ortalama 7,04 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,87 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,98 liradan 6,81 liraya, İzmir'de 7,02 liradan 6,85 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Bu arada, akaryakıt fiyatlarında mayıs ayından itibaren uygulanan eşel mobil sistemi çerçevesinde, uluslararası petrol piyasaları ve kurda meydana gelen değişiklikler ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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Benzin Fiyatında Indirim
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