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Benzinde 20 kuruş indirim

- Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 20 kuruş indirim yapılacak, söz konusu indirimin 11 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak

Benzinde 20 kuruş indirim
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ANKARA (AA) - Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 20 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 11 kuruş olarak yansıyacak. İndirimin kalan 9 kuruşluk kısmı devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 7,15 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,04 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,07 liradan 6,96 liraya, İzmir'de 7,14 liradan 7,03 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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BenzinEnerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)Motorin
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