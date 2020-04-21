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Benzinde indirime gidilecek

Araç sahiplerine bir indirim haberi daha geldi. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 8 kuruş indirime gidilecek.

Benzinde indirime gidilecek
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Habertürk'te yer alan habere göre bu gece benzine 8 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Uluslar arası piyasalarda petrol tarihi bir dönemden geçiyor. “OPEC+” ülkelerin petrol üretimini günlük yaklaşık 10 milyon varil kısma kararı sonrasında fiyatı bir miktar yükselen Brent petrol, daha sonra gevşedi. Brent petrol halen 25 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda akaryakıt fiyatları da oynak bir seyir izliyor. Benzinin tonu da 207 dolardan 195 dolara düştü. Bu gece benzinde 8 kuruş indirim bekleniyor. Motorinin tonu 237 dolar düzeyinde seyrediyor. Motorinde, bir fiyat hareketi söz konusu değil.

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Anahtar Kelimeler:
BenzinOpecMotorinIndirimAkaryakıtBrent Petrol
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