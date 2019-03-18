Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi mersin dünya Trabzon Ferit Parlak
Hepsiburada’ya yeni CEO
Hepsiburada’ya yeni CEO
Her ses bir nefes
Her ses bir nefes
İkinci ödülü aldı
İkinci ödülü aldı
Küba'da değişim yaptı
Küba'da değişim yaptı
Ezberler bozulacak
Ezberler bozulacak

Benzine 13 kuruş zam

ANKARA (AA) - Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam yapıldı.AA muhabirinin, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,65 liradan satılan...

Benzine 13 kuruş zam
banner17

ANKARA (AA) - Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam yapıldı.

AA muhabirinin, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,78 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,58 liradan 6,71 liraya, İzmir'de 6,63 liradan 6,76 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BenzinEnerjiZam
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5