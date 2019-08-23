Bayram tatili öncesinde 5.44 TL’ye kadar düşen dolar/TL’de iki haftadaki yükseliş yüzde 6.4’ü buldu.



Dün güne 6.33 TL’den başlayan Avro, gün içinde 6.44’e kadar yükseldi. Borsa İstanbul’da da hisselerdeki değer kaybı sürdü ve son iki haftalık kayıp yüzde 4’ü aştı.



TL, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında dün en fazla değer kaybeden para birimi olurken, son iki haftada da Arjantin Pesosu’ndan sonra en fazla değer kaybeden para birimi oldu.



Dolar/TL’deki yükselişte, Merkez Bankası’nın (TCMB) 19 Ağustos’ta duyurduğu kredi büyümesini teşvik eden ve kamu bankalarını ödüllendirirken özel bankaları cezalandıran zorunlu karşılık (ZK) düzenlemesi etkili oldu.



Reuters’a konuşan bir bakanın döviz masası işlemcisi, “TCMB’nin ZK hamlesinden sonra Türkiye piyasalarına yönelik bakış açısı ve mod değişti” dedi.



TCMB düzenlemesi dışında son iki haftada Arjantin’deki finansal sarsıntı, ticaret savaşları ve artan korumacılıkla birlikte küresel ekonomide resesyon olacağına dair artan endişeler, Suriye’de İdlib merkezli olarak gerilimin artması da kurdaki yükselişte etkili oluyor.



ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklarda daha agresif faiz indirimlerine ilişkin fazla ipucu bulunmaması da kurda yükselişe neden oldu. Nitekim, ABD’de merkez bankacıların buluşacağı Jackson Hole konferansına ev sahipliği yapacak olan Kansas City Fed Başkanı Esther George, “ABD ekonomisinin faiz indirimine ihtiyacı yok” dedi.



Benzine zam geliyor



Akaryakıt sektörü kaynakları, dolar/TL’deki artışın litrede motorin fiyatlarına 18 kuruş, benzinde 16 kuruş zamma neden olabileceğini aktardı.



Öte yandan, TCMB’nin brüt döviz rezervleri 16 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 794 milyon dolar azalışla 77 milyar 423 milyon dolara geriledi. Net rezervler de 722 milyon dolar düşüşle 34.5 milyar dolar oldu.