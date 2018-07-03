Bereket Enerji'den 9 şirket Fortune 500'de

DENİZLİ (AA) - Türkiye'nin önde gelen entegre enerji gruplarından Bereket Enerji Grubu, ülkenin en büyük 500 şirketini belirleyen "Fortune 500 Türkiye" araştırmasında, sıralamaya giren şirket sayısını 5'den 9'a yükseltti.

Denizli merkezli Bereket Enerji Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, enerji üretimi, dağıtımı, toptan ve perakende elektrik satışında faaliyet gösteren şirketleriyle istikrarlı büyümesini tescilleyen grup, Fortune 500 araştırmasında enerji sektörü sıralamasındaki şirketlerinin yanı sıra satış karlılığı en yüksek, öz kaynak devir hızı ve karlılığı en yüksek ve çalışan başına satış hacmi en yüksek şirketler kategorisinde yer aldı.

Türkiye'nin en büyük 500 şirketini belirleyen "Fortune 500 Türkiye" araştırmasında, sıralamaya giren şirket sayısını bir önceki yıla göre 5'ten 9'a yükselten grup, enerji sektörü sıralamasında ilk 30'da 4 şirketiyle boy gösterdi.

- Gediz Elektrik Türkiye'nin en büyük 63'ncü şirketi

Şirketlerin 2017 yılı net satışları, ihracat ve karlılık oranlarının temel kriter alındığı araştırmada, Bereket Enerji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, Türkiye'nin en büyük 63'ncü, Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ de 90'ıncı büyük şirketi oldu.

Grup şirketlerinden GDZ Elektrik Dağıtım AŞ 179'ncu, ADM Elektrik Dağıtım AŞ 256'ncı, Yatağan Termik Üretim AŞ 324'ncü, Bereket Elektrik Tedarik AŞ 328'nci, Bereket Enerji Üretim AŞ 350'nci, Çatalağzı Termik Üretim AŞ 391'nci, Elsan AŞ ise 475'inci sırada yer aldı.

GDZ Elektrik Dağıtım AŞ, bunun dışında öz kaynak karlılığı en yüksek 50 şirket sıralamasında Türkiye 21'incisi, satış karlılığı en yüksek şirket sıralamasında ise Türkiye 34'üncüsü oldu. Öz kaynak devir hızı şirketler sıralamasında ise Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ Türkiye 5'inciliğini elde etti. Aynı kategoride, ADM Elektrik Dağıtım 24'ncü, Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ de 34'üncü oldu.

Şirketlerin sektörlere dağılımında ise enerji sektöründe Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ 10'ncu, Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ 12'nci, ADM Elektrik Dağıtım AŞ 21'nci, Yatağan Termik Üretim AŞ 26'ncılığı yakaladı.

- "Özel sektöre büyük sorumluluklar düştüğünün bilincindeyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, güçlü bir Türkiye için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Saldanlı, "Ülkeler için büyük stratejik öneme sahip enerji sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Üretmek, istihdam yaratmak ve ekonomiye katkı sağlamak tüm şirketlerin ortak hedefi olmalı. Türkiye'nin kalkınması ve halkımızın refahı için özel sektöre büyük sorumluluklar düştüğünün bilincindeyiz. Bereket Enerji Grubu olarak bu sorumlulukla hareket etmeye devam edeceğiz. Çalışanlarımız ile birlikte elde ettiğimiz bu başarı için mutluyuz ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.