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Bereket Sigorta ve Tarım Kredi'den iş birliği

ANKARA (AA) - Belirlenmiş sigorta ürünlerinden faydalanan çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine (Tarım Kredi) ortaklık payları Bereket Sigorta tarafından karşılanacak.Tarım Kredi'den yapılan duyuruya göre, kooperatif ile Bereket Sigorta...

Bereket Sigorta ve Tarım Kredi'den iş birliği
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ANKARA (AA) - Belirlenmiş sigorta ürünlerinden faydalanan çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine (Tarım Kredi) ortaklık payları Bereket Sigorta tarafından karşılanacak.

Tarım Kredi'den yapılan duyuruya göre, kooperatif ile Bereket Sigorta arasında 30 Ocak'ta İstanbul'da bir anlaşma yapılacak.

Anlaşma sayesinde, belirlenmiş sigorta ürünlerinden faydalanan çiftçilerin Tarım Kredi'ye ortaklık payları Bereket Sigorta tarafından karşılanacak. Böylece ortaklığa giriş sermayesi ödeme yükümlülüğünden kurtulan çiftçiler, başta sigorta olmak üzere birçok faaliyette ortaklara özel indirimlerden faydalanabilecek.

Çiftçilerin kooperatif ortağı olarak oy kullanma ve yetkili organlarda görev alma hakkı kazanmasına imkan tanıyacak anlaşma kapsamında hazırlanacak bir ortak kart ile de çiftçiler belirli ürün ve hizmetlerden avantajlı fiyatlarla yararlanacak.

Anlaşma imza töreni Tarım Kredi Genel Müdürü ve Bereket Sigorta ile Bereket Emeklilik ve Hayat Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz ve Bereket Sigorta ile Bereket Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Mahmut Güngör'ün katılımıyla gerçekleştirilecek.

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AnlaşmaBereket SigortaTarım Kredi Kooperatifleri
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