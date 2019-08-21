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Bereketli yağışlar üzüm üreticisinin yüzünü güldürdü

Hatay'da üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 97'sinin yapıldığı Hassa ilçesinde hasat başladı.

Bereketli yağışlar üzüm üreticisinin yüzünü güldürdü
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Verimli tarım alanlarına sahip Hatay'daki üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 97'sinin yapıldığı Hassa ilçesinde bereketli yağışlar üzümün kalitesini artırdı.

Dört yanı üzüm bağlarıyla dolu Hassa'da bu sezon hasat dönemi başladı.

Sabahları bağlara giden işçiler, akşam saatlerine kadar yakıcı güneş altında topladıkları ürünleri sandıklara dolduruyor.

Hassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişten bu yana ilçenin yörede "üzüm cenneti" olarak anıldığını söyledi.

İlçede 8 farklı üzüm çeşidi yetiştirildiğini anlatan Şahiner, üzümlerinin Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi yurt dışında da alıcı bulduğunu belirtti.

"Fiyatlar geçen yıla göre güzel"

"Yorucu bir imar ve bakım mücadelesinin neticesinde bu yıl da çok şükür üzüm hasadına ulaştık." diyen Şahiner, şu ifadeleri kullandı:

"Çok şükür bu yıl üzüm kalitesi çok güzel. Özellikle üzüm besleme sezonundaki yağışların düzenli olması, aynı şekilde kış aylarında da yağışların bol olması üzümleri fevkalade etkilemiştir. İnşallah bunları da güzel fiyata satarsak çiftçilerimizin yüzleri gülecektir. Geçen yılın kaybını bu yıl telafi etmiş olacaklar. Geçen yıl üzümlere bir hastalık vurmuş, çok sayıda çiftçimiz mağdur olmuştu. Bu yıl kalite çok güzel. Kilogramı 1,5-2 lira arası değişiyor. Fiyatlar da geçen yıla göre güzel."

Şahiner, yaklaşık 50 bin dekardan 100 bin ton civarında rekolte beklediklerini vurguladı.

Dekar başına yaklaşık 2 bin ton ürün elde edildiğini kaydeden Şahiner, "Üzümde kalite olduğu için ihracat da olacaktır. Daha önceleri ürünlerimizi Avrupa ülkeleri ve Irak'a gönderiyorduk. Bu yılki üzümün yüzde 60 civarı iç piyasaya, yüzde 15'i ise yurt dışına gidiyor. Geriye kalan da pekmez ile meyve suyu yapımında kullanılıyor." dedi.

Şahiner, her meyvenin sezonunda güzel ve faydalı olduğunu, herkesi üzüm tüketmeye davet ettiğini söyledi.

"Yağışlar çok iyi geldi"

Yaklaşık 50 yıldır üzüm üreticiliği yapan 65 yaşındaki Hanifi Dedeoğlu da bu yılki yağışların bağlarına çok iyi geldiğini kaydetti.

Üzüm hasadının yaklaşık 2,5 ay sürdüğünü anlatan Dedeoğlu, "Üzüm yetiştirmek, meşakkatli ve yorucu bir iş. Üzümün süreği, budaması ve ilaçlamalarını yıl boyunca düzenli yapıyoruz. Özellikle ilaçlarının zamanı geçirmiyoruz. Çocuk gibi bakıyoruz. İnşallah bu yıl emeklerimizin karşılığını alacağız." şeklinde konuştu.

Üretici Ali Arık ise bu sezon yağışların üzümlerini doyurduğunu dile getirdi.

Kaliteden memnun olduğunu ifade eden Arık, Hassa'da üretilen üzümlerin tadı ve aromasıyla diğerlerinden ayrıldığını belirtti.

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YağışlarÜzüm HasadıHatayHassa
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