Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi ihale Eto Trabzon teknoloji
En yüksek artış giyimde
En yüksek artış giyimde
Endişeler giderildi
Endişeler giderildi
Dolar/TL, ocak ve şubat aylarına kadar 3,50'ye çıkmaz
Dolar nereye koşuyor
Yapı Kredi'ye 9 ödül
Yapı Kredi'ye 9 ödül
2.7 milyon kazandıracak
2.7 milyon kazandıracak

Beş ayda 114 bin esnaf işletmesi açıldı

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "İlk beş ayda toplam 114 bin 99 esnaf ve sanatkar işletmesi açılırken, 45 bin 404 esnaf ve sanatkar işletmesi kapandı" - "En fazla esnaf işletmesi açılan iller 12 bin 260 ile İstanbul, 6 bin 906 ile İzmir, 6 bin 45 ile Ankara oldu"

Beş ayda 114 bin esnaf işletmesi açıldı
ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ilk beş ayda 114 bin 99 esnaf ve sanatkar işletmesinin açıldığını, 45 bin 404 esnaf ve sanatkar işletmesinin ise kapandığını bildirdi.
Palandöken, yazılı açıklamasında, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanlara göre, esnaf ve sanatkar sayısının mayısta bir önceki aya göre 8 bin 596 artarak 1 milyon 725 bin 423'e çıktığını belirtti.
Kadın esnafın mayısta nisan ayına göre 2 bin 665 artışla 276 bin 241'e yükseldiğini aktaran Palandöken, "Esnaf ve sanatkarlara ait işletme sayısı 1 milyon 857 bin 38 oldu. Yılın ilk beş ayında toplam 114 bin 99 esnaf ve sanatkar işletmesi açıldı, 45 bin 404 esnaf ve sanatkar işletmesi kapandı. En fazla iş yeri açılışı ve kapanışının gerçekleştiği yerler ise büyük şehirler oldu." değerlendirmesinde bulundu.
En fazla esnaf işletmesi açılan illerin 12 bin 260 ile İstanbul, 6 bin 906 ile İzmir, 6 bin 45 ile Ankara, 5 bin 859 ile Antalya ve 4 bin 366 ile Bursa olduğunu kaydeden Palandöken, şu bilgileri verdi:
"En fazla iş yeri açılan meslek kolları büfe, bakkal ve market işletmeciliği oldu. Nüfus yoğunluğuna göre en fazla esnaf ve sanatkar Muğla'da bulunuyor. Muğla'nın ardından Burdur, Çanakkale, Edirne ve Artvin en fazla esnafın yer aldığı illerin başında geliyor. Öte yandan nüfusa göre esnaf ve sanatkar sayısının en az olduğu iller ise Şırnak, Batman, Diyarbakır, Ağrı ve Siirt olarak sıralandı."
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bendevi PalandökenEsnaf Ve Sanatkarlar Sicil GazetesiTESK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5