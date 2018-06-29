BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,20 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,41 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,20 263 199 63 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,22 57 30 27 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,22 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,28 28 26 2 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,41 123 108 14 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,12 18 13 5 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -1,16 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,04 21 21 0





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

