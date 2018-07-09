BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,19 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,04 263 153 109 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,08 57 31 26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,04 2 0 2 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,37 28 3 25 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,19 123 92 31 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,07 18 6 11 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,97 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,13 21 21 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

