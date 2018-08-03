BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,50 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.



BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) -0,50 263 78 183 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,17 57 28 29 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -1,21 2 0 2 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -2,16 28 2 26 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,98 123 11 110 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,53 18 2 16 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 2,00 14 14 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,04 21 21 0





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)