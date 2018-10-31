BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,35 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) -0,13 264 140 120 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,19 56 31 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,29 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,27 28 3 25 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,35 116 78 36 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,10 27 6 19 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -2,56 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,07 21 21 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

