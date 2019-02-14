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BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün yüzde 0,15 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,06 ile "Para Piyasası" fonları oldu. BES fonlarının ortalama günlük getirileri...

BES fonu istatistikleri
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün yüzde 0,15 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,06 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) -0,15 265 111 152 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,04 56 34 22 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,69 2 0 2 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -1,51 28 0 28 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,11 116 48 67 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,14 28 8 19 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,41 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,06 21 21 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


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Anahtar Kelimeler:
BES Fonu Istatistikleri
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