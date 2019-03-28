BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,97 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,06 ile " Para Piyasası" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) -1,97 265 31 233 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -2,45 56 3 53 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -2,26 2 0 2 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -4,80 28 0 28 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -1,75 116 5 110 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,71 28 2 26 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -2,77 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,06 21 21 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



