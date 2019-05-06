BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,22 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,22 265 162 100 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,17 56 33 23 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,05 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,08 28 5 23 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,40 116 91 25 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,09 28 3 23 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,01 14 7 6 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,19 21 21 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

