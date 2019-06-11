BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,11 265 235 29 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,24 56 51 5 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,17 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,27 28 25 3 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,40 116 113 2 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,18 28 23 5 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -1,33 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,06 21 21 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

