BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,41 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.



BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,10 265 107 157 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,12 56 31 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,50 2 0 2 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -1,08 28 2 26 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,41 116 50 65 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,20 28 3 25 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,40 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,06 21 21 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

