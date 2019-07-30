BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,39 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.



BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,14 266 210 56 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,01 56 31 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,04 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,25 28 25 3 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,39 116 107 9 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,18 29 25 4 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,42 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,08 21 21 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

