Beş havalimanı ödül aldı

TAV Havalimanları’nın işlettiği Almatı, Batum, Medine, Tiflis, ve Zagreb havalimanları, Skytrax tarafından düzenlenen ve yolcu oylarıyla belirlenen Dünya Havalimanı Ödülleri 2022’de bölgelerinin en iyileri arasında yer aldı.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları, bu yılki Skytrax ödüllerinde beş havalimanıyla listede yer aldı. Ödüller Paris’te düzenlenen ve 130 ülkeden 10 binden fazla sektör temsilcisini buluşturan Passenger Terminal Expo’yla (PTE) eş zamanlı olarak açıklandı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan “İki yıl aranın ardından düzenlenen PTE’de servis şirketlerimizle birlikte güçlü bir şekilde yer aldık. Havalimanı işletmesinin her adımında hizmet veren entegre iş modelimiz sayesinde farklı ihtiyaçlara uygun en iyi çözümleri sunabiliyoruz. Fuarla eş zamanlı olarak açıklanan Skytrax ödüllerinde bu yıl beş havalimanımızın yer almasından mutluluk duyduk. Havalimanı deneyiminin her adımında hizmet veren iştiraklerimiz yolcu memnuniyeti için tüm dünyada 90 havalimanında tercih edilen inovatif çözümler sunuyor” dedi.

TAV Technologies’in stantı fuar katılımcılarından yoğun ilgi gördü.

Fuarın yanı sıra düzenlenen konferansta Serkan Kaptan “Havalimanlarının geleceği” başlıklı panelde yer aldı. Ayrıca TAV Technologies’den Aziz Can Aksoyek yeni nesil havalimanı sistemleri, TAV İşletme Hizmetleri’nden Josselin Bourcier yolcu memnuniyetine yönelik hizmetlerde yeni trendler, BTA’dan Melda Tuna havalimanında yiyecek-içecek operasyonlarının sürdürülebilirlikle ilişkisi üzerine konuştu.

TAV Havalimanları hakkında

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye’de Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Kazakistan’ın Almatı, Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’nda faaliyet gösteriyor. Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor. Şirket 2021 yılında iştirakleriyle birlikte 52 milyon yolcuya hizmet sundu.