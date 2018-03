BESD-BİR 18. Genel Kurul Toplantısı

ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, beyaz et sektörünün ihracat pazarlarını geliştirmesinin önemli olduğunu belirterek, "Çin, çok büyük pazar, burada hala alabileceğimiz mesafe var. Bunu beraber oluşturabiliriz. Suudi Arabistan pazarı ile ilgili beraber çalışabiliriz." dedi.

Daniş, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) 18. Genel Kurulu'nun açılışında, sektörün akademisyen, tedarikçi, yetiştirici ve bürokrasiyle el ele yürüyen başarılı bir sektör olduğunu söyledi.

Bakanlığın düzenlediği iş forumlarına BESD-BİR'den daha fazla katılım beklediklerini vurgulayan Daniş, ihracat pazarlarının geliştirilmesinin önemine dikkati çekti. Daniş, "Çin, çok büyük pazar, burada hala alabileceğimiz mesafe var. Bunu beraber oluşturabiliriz. Suudi Arabistan pazarı ile ilgili beraber çalışabiliriz." diye konuştu.

Beyaz et sektöründe birçok üründe çok büyük mesafe alındığına işaret eden Daniş, "Son 15 yılda mevcut istikrarla beraber belki en büyük gelişmenin kaydedildiği sektörlerden biri beyaz et sektörü. 2002'de sadece sakatata bakıldığında 20 bin ton ihracat yapılabilirken, bugün bu rakamın 443 bin tonlara geldiğini görebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Sektörün "gezen tavuk" ve "köy tavuğu" diye adlandırılan konularda sıkıntıları olduğuna değinen Daniş, "Bu konuyla ilgili valiliklere ve belediyelere Bakanımızın talimatları ulaştırıldı." dedi.

- Kanatlı eti üretimi artıyor

BESD-BİR Başkanı Sait Koca da dünyada kanatlı eti üretiminin 2015'te en fazla üretilen et çeşidi haline geldiğini belirterek, Türkiye'de hayvansal üretim politikaları belirlenirken bu gerçeğin dikkate alınmasını istedi.

Geçen yıl dünyada 69,5 milyon ton büyükbaş hayvan eti, 118,2 milyon ton kanatlı eti üretildiği bilgisini veren Koca, dünya piliç eti üretiminde ABD, Çin ve Brezilya'nın üst sıralarda, Türkiye'nin ise 8'inci sırada yer aldığını belirtti.

Türkiye'de et açığının ancak beyaz et ile kapatılabileceğini anlatan Koca, "2017'de kırmızı et tüketimi 14,8 kilogramdan 13,2 kilograma düşerken, kanatlı eti tüketimi 23,2'den 24,8 kilograma çıkmıştır. Bu da tezimizin doğruluğunu gösteren en önemli veridir." ifadesini kullandı.

Koca, Türkiye'nin geçen yıl 443 bin 21 ton kanatlı et ihraç ettiğine işaret ederek, Türkiye'nin ayak hariç piliç eti ihracatında 5'inci sırada olduğunu dile getirdi. Koca, "İhracatta da koyduğumuz hedeflere ulaşabilmek için yeni pazarlara ve bazı pazarların geliştirilmesine ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.