Besi OSB'den Diyarbakır'da istihdama önemli katkı

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 10 yılda işletme sayısını 53'e yükseltirken yüzlerce kişiye de ekmek kapısı oldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınması için tarım ve hayvancılığın öncü kuruluşu olarak görülen, Diyarbakır'da Tarım ve Orman Bakanlığınca bin 860 dönüm alanda 22 milyon 200 bin lira bütçe ile 2009 yılında kurulan Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB'de geçen yıl 36 olan işletme sayısı bu yıl 53'e yükseldi.

Bölgedeki yetiştiriciye umut olan organize sanayi bölgesi, istihdama da büyük katkı sunuyor.



53 işletmede 600 kişi istihdam edilirken, 4 tesisin inşaatı sürüyor, 6 işletmenin daha kurulması için çalışmalar devam ediyor.

Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB Müdürü Kadri Oyur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olan hayvancılığı geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.



Organize sanayi bölgesinde yaklaşık bin 500 kişiye istihdam imkanı sunmayı hedeflediklerini dile getiren Oyur, yer tahsisi yapılan yatırımcıların ilgili koordinatörlüğe başvurarak projelerini gerçekleştirmek için hibe destek aldığını belirtti.

- "İşletmeleri 3 veya 4 olan yatırımcılarımız var"

Hayvancılık sektöründe bölgenin prestij kazanması için yapılan çalışmaların önemine işaret eden Oyur, şöyle konuştu:

"Yatırımcılarımızın birçoğu yaptığı işletmeyi bitirdikten sonra bizden yeni parsel talep ediyor. Şu anda mevcut işletmeleri 3 veya 4 olan yatırımcılarımız var. Bunu daha da geliştirmeyi ve kapasitelerini artırmayı düşünüyorlar. İşletmelerin gerek sanayilerinde gerekse çiftliklerinde doğrudan 600 kişi çalışmaktadır. "

İşletmelerin proje sürecinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteklerinden faydalandığını dile getiren Oyur, şu anda 8 bin 600 büyükbaş besi hayvanının işletmelerde bulunduğunu, toplam kapasitenin 15 bin olduğunu aktardı.

- "Hibe programından tüm işletmecilerimiz faydalandı"

Temel hedeflerinin Diyarbakır'ı büyükbaş besi hayvancılığında bir üs haline getirmek olduğunu ifade eden Oyur, şöyle devam etti:

"Tüm alanlarımızı tahsis ettik. İkinci yer ile ilgili ön çalışmalarımız var. Bununla ilgili sürekli ciddi talepler geliyor. Tüm işletmelerimiz bittiğinde burası yaklaşık 450 milyon liralık bir ekonomik büyüklüğe ulaşacaktır. Bakanlığımız tarafından 22 milyon lira altyapıya harcanmıştır. TKDK hibe programından tüm işletmecilerimiz faydalandı. Devletin toplam katkısı 300 milyon liraya çıktı. Bu bölgemiz için büyük bir avantaj demektir."

OSB'nin istihdama ciddi anlamda katkı sağladığını kaydeden Oyur, "Diyarbakır'dan tüm Anadolu'ya, büyük kentlerimize büyükbaş besi hayvanı, kırmızı et gönderme hedefindeyiz. Sadece buradaki işletmelerin faaliyeti değil, bunun yanında yem, ilaç, veteriner hizmeti ve hijyen sektörüne baktığımız zaman bin 500 kişiye iş alanı yaratacaktır. Bu da kentimiz için ciddi anlamda istihdam sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Daha önce ilkel yöntemlerle yapıyorduk"



İşletme sahibi Muhammed Ali Ekinci ise 2017 yılında hazırladıkları projenin TKDK'de onaylanmasının ardından işletmesini kurduğunu söyledi.

Devlet tarafından tahsis edilen arazide işletmelerini kurduklarını, devletin verdiği hibe ile çiftliği tamamladıklarını kaydeden Ekinci, destekler sayesinde üretime geçtiklerini bildirdi.

Ekinci, "Şu an mevcut durumla yetinmeyi düşünmüyoruz. Devletimizin sayesinde çiftliğimizi 250 büyükbaş hayvan kapasiteye ulaştırmayı düşünüyoruz. Amacımız, hem ülkemize hem de bölge insanına katkıda bulunmak." dedi.

İşletme sahibi Hasan Güler de projelerinin kabul edilmesiyle 98 büyükbaş besi işletme tesisini kurduğunu, devletin sunduğu destekten memnun kaldığını belirtti.

Daha önceki yıllarda da hayvancılık yaptığını ama istenilen düzeyde verim alamadıklarını belirten Güler, devlet desteğiyle kurduğu mevcut tesisinde hayvanlarını sağlıklı bir şekilde beslediğini anlattı.

Güler, "Daha önce ilkel yöntemlerle yapıyorduk. Böyle bir tesise sahip değildik. Devletimizin bize sunduğu imkanlar sayesinde şu anda daha modern ve güzel bir tesise sahip olduk. Devlet bize destek vermemiş olsaydı tek başına böyle bir işletme kurmamız zor oldurdu." diye konuştu.

İşletme sahibi Seyitğan Işıktaş, devlet desteğiyle 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftlik kurduklarını aktardı.























