Besicilerde

SAMSUN (AA) - Samsun'da besiciler, hayvan pazarının durgun olduğunu, vatandaşların ise fiyatların düşeceği düşüncesiyle arife gününü beklediğini söyledi.

Canik Canlı Hayvan Pazarı'nda kurban satışı yapan Zeki Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar kurban satışlarının beklentilerinin altında olduğunu belirtti.

Pazara yaklaşık 40 büyükbaş hayvan getirdiğini, bunların 25'inin satıldığını ifade eden Çetin, pazara getirdiği 35 küçükbaş hayvandan ise 15'ini sattığını dile getirdi.

Geçen hafta sonu dahil pazarın bekledikleri yoğunluğa ulaşmadığını anlatan Çetin, "İnsanlar 'ucuz kurban alayım' diye son günü yani arife gününü bekliyor. Son gün iyi olacağını tahmin ediyoruz. Hayvanların yüzde 60-65'i satıldı." dedi.

Kurban Bayramı öncesi bazı vatandaşların kurban almak için maaşlarını beklediğini, bunun da pazarın hareketliliğini olumsuz etkilediğini söyleyen Çetin, küçükbaş kurbanlıkların fiyatlarının 900 ile bin 200 lira arasında, büyükbaş kurbanlıkların ise 6 bin lira ile 15 bin lira arasında değiştiğini kaydetti.

Besici Musa Kör ise geçen hafta salı gününden bu yana pazarda olduğunu ve 3 büyükbaş kurban satabildiğini söyledi.

Durgunluktan şikayet eden Kör, arife günü hareketlilik beklediklerini ifade etti.

Pazardaki diğer besiciler de henüz bekledikleri satışı yapamadıklarını, bayramda pazara indirdikleri tüm hayvanları satarak dönmeyi umut ettiklerini dile getirdi.