ŞANLIURFA (AA) - HALİL FİDAN - Türkiye'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı illerin başında gelen Şanlıurfa'da, besicilerin binbir emekle yetiştirdiği kuzular, hayvan pazarında görücüye çıktı.

Uygun meraları, hükümetin sağladığı destek ve projeler sayesinde özellikle koyun yetiştiriciliğinde adından söz ettiren Şanlıurfa'da, yaklaşık 2 milyon küçükbaş hayvan bulunuyor.

Kentin farklı bölgelerinde besicilik yapan vatandaşlar, tüm zorluklara rağmen en güzel şekilde yetiştirdikleri koyunların kuzularıyla da özel olarak ilgileniyor. Kasım ve aralık aylarında gerçekleşen doğumların ardından yoğun bir çalışma dönemi geçiren üreticiler, binbir emekle besledikleri kuzuları, ilkbahar mevsimiyle satışa hazır hale getirdi.

Kış mevsiminin ardından kuzuları satmaya başlayan üreticiler, bu dönemde tatlı bir yoğunluk yaşıyor. Emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinde yetiştirdikleri erkek kuzuları satmak için Eyyübiye ilçesindeki hayvan pazarına getiren besiciler, burada da alıcılarla sıkı bir pazarlığa giriyor.

Türkiye'nin et ihtiyacına önemli katkı sağlayan Şanlıurfa'da bu sezon yaklaşık 800 bin erkek kuzunun satılması bekleniyor.



Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece pazar günleri kapalı olan pazarın, yılın her mevsiminde canlılığını korumakla Kurban Bayramı ve kuzu satışlarının olduğu bu dönemde yoğunluğun hat safhaya çıktığını dile getirdi.

Pazarda daha çok 4-5 aylık erkek kuzuların satıldığına dikkati çeken Çiftçi, bunların ilk etapta besiye alındığını, belli kiloya ulaştıktan sonra kesime hazır hale geldiğini anlattı.

İzzet Çiftçi, hayvan fiyatlarının geçen 2 yılla aynı seviyede olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kasım-ocak aylarında genellikle kuzu doğumları gerçekleşir. Üreticilerimiz bunları 4-5 ay süt ve yem takviyesiyle besledikten sonra nisan ayında satışa hazır hale getiriyor. İlçelerimizin yanı sıra birçok köyden kuzular bu dönemde pazara getiriliyor. Bu yüzden pazarda yoğunluk yaşanıyor. Besicinin en önemli gelir kaynağı kuzular, bunun için onların hasadı da bu dönem. Şanlıurfa'da kayıtlı 800 bin civarında erkek kuzu var ama kayıtlı olmayanları da eklediğimizde bu sayı 1 milyonu aşıyor. Tabi çevre illerden de buraya kuzu geliyor. Çünkü pazarımız bu anlamda liman görevi görüyor. Kurban Bayramı'na kadar bu pazardan yaklaşık 2 milyon kuzu satılmasını öngörüyoruz. Fiyatlar iki yıldır aynı, şu anda canlı kuzunun kilogramı 18,5 liradan satılıyor. Yani bir kuzunun fiyatı 600-800 lira arasında değişiyor."

- "En büyük gelirimiz kuzular"

Besici İhsan Arık ise ata mesleği olan hayvancılığı tüm zorluklara rağmen sürdürmeye devam ettiğini anlattı.

En önemli geliri kuzu satışından elde ettiklerini anlatan Arık, bu anlamda tatlı bir yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

İhsan Arık, havaların yağışlı geçmesi ve meraların yeşermesiyle güzel bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Bu yıl bizim için güzel sene diyebiliriz. Yağışlar sayesinde meralar gelişti, hayvanlar doymaya başladı ve süt verimi de arttı. Böyle olunca kuzularımız da iyice büyüdü. Şimdi erkek kuzuları satışa çıkardık. Fiyatlar beklentimizin altında o nedenle biraz beklemeyi düşünüyoruz. İnşallah en büyük gelirimiz olan kuzuları da iyi fiyata satıp bereketli bir yıl geçiririz. Yağış düşmeseydi, büyük sıkıntı çekerdik çünkü yem fiyatları çok yüksek, bunun altından kalkamazdık." dedi.

Besici Mahmut Çeçan ise işlerinin zorluğundan bahsederek, "80 civarında erkek kuzumuz var şimdi onları satmak için pazara geldik. Besicinin en büyük umudu kuzudur, büyük geliri ondan sağlıyoruz. Bu yüzden heyecanlıyız, büyük zorluklarla yetiştirdiğimiz kuzuları satıp borçlarımızı ödeyeceğiz." diye konuştu.