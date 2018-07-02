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Beşiktaş, kredi kullanım kararından vazgeçti

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ, güncel banka kredilerinin refinansmanı ve ticari borçların finansmanında kullanmak üzere iki banka ile mutabakata vardığı kredi kullanım kararından vazgeçtiğini duyurdu.Beşiktaş Futbol...

Beşiktaş, kredi kullanım kararından vazgeçti

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ, güncel banka kredilerinin refinansmanı ve ticari borçların finansmanında kullanmak üzere iki banka ile mutabakata vardığı kredi kullanım kararından vazgeçtiğini duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, 5 Temmuz 2017'de şirket ile Denizbank ve Ziraat Bankası arasında, güncel banka kredilerinin refinansmanı ve ticari borçların finansmanında kullanılmak üzere kredi kullanımı konusunda mutabakata varıldığı anımsatılarak, söz konusu kredi kullanım kararından vazgeçildiği belirtildi.



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BeşiktaşBISTBJKAS
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