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Beşiktaş yatırımcısını da sevindirdi

- UEFA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Beşiktaş'ın Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri güne yüzde 2,74 primle başladı

Beşiktaş yatırımcısını da sevindirdi

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Portekiz temsilcisi Porto'yu deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş'ın hisseleri güne yüzde 2,74 yükselişle başladı.

Beşiktaş futbol takımı, dün gece UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Portekiz temsilcisi Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligine galibiyetle başlangıç yapan ve liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'ın Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri güne yüzde 2,74 yükselişle 4,87 TL'den başladı.

Şu dakikalarda Beşiktaş hisseleri yüzde 1,90 artışla 4,83 TL'den işlem görürken, Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor şirketlerinden Trabzonspor hisseleri yüzde 1,02 değer kaybıyla 2,93 TL'den, Galatasaray hisseleri yüzde 1,2 azalışla 8,09 TL'den, Fenerbahçe hisseleri de yüzde 0,2 gerileyerek 35,94 TL'den alıcı buluyor.


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BeşiktaşBISTPiyasalarUEFA Şampiyonlar Ligi
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