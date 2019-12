BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042648 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068128 -0,31 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,058923 -0,15 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078380 -0,14 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020080 -0,14 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020816 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,067708 -0,21 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,044695 -0,17 Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF 0,072892 -0,14 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018110 -0,12 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017005 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019275 -0,46 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013280 -0,43 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,022087 -0,12 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,022296 -0,12 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,025992 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009815 -0,25 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027865 -0,20 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028553 -0,20 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017649 -0,18 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031337 -0,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)