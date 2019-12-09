gaziantep escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Manisa ABD 27. hafta Görme engelli milli sporcu Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu
Yatırımcı akını
Yatırımcı akını
Budapeşte’deki İstanbul
Budapeşte’deki İstanbul
Sanatın taşındığı yer
Sanatın taşındığı yer
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
Peron sayısı artacak
Peron sayısı artacak

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042648...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042648 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068128 -0,31 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,058923 -0,15 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078380 -0,14 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020080 -0,14 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020816 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,067708 -0,21 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,044695 -0,17 Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF 0,072892 -0,14 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018110 -0,12 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017005 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019275 -0,46 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013280 -0,43 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,022087 -0,12 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,022296 -0,12 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,025992 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009815 -0,25 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027865 -0,20 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028553 -0,20 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017649 -0,18 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031337 -0,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5