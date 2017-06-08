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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar....

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,052842 -0,65 Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF 0,058902 -0,64 Axa Hayat ve Em. Gel.Am.Kamu Dış Borç.Araç.EYF 0,016793 -0,60 Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF 0,044720 -0,60 Allianz Hayat Em.Glr.Am.Kamu Dış Brç.Ar.EYF 0,059735 -0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,012220 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF 0,042542 -1,00 Halk Hayat ve Em. Hisse Senedi EYF 0,018213 -0,80 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,037136 -0,71 Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF 0,092933 -0,63 Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,065907 -0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Pera H Esnek Grup EYF 0,019199 -0,55 Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,021040 -0,53 Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF 0,035631 -0,41 Allianz Yaşam ve Em. Unil. B.A.Grup Esnek EYF 0,015047 -0,37 Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek EYF 0,030068 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF 0,014797 -0,65 Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,020857 -0,52 Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,014384 -0,46 Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,012336 -0,42 Garanti Em. Hay. Kat. Din. Değ. EYF 0,018122 -0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,015735 -0,30 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016123 -0,30 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,016203 -0,30 Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,015563 -0,30 Groupama Em. Altın EYF 0,016616 -0,30

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren FonlarFon Piyasası
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