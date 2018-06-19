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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,053982...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,053982 -0,82 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,046770 -0,55 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026790 -0,50 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014103 -0,42 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,049051 -0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012469 -0,33 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011031 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028627 -1,94 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,065224 -1,87 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021160 -1,85 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,092658 -1,84 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019632 -1,83 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,050659 -0,90 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,016004 -0,90 NN Hay. Em. Karma EYF 0,087153 -0,89 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012605 -0,84 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012362 -0,83 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015055 -0,49 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014985 -0,37 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,016313 -0,30 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010289 -0,28 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016521 -0,27

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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