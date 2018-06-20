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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,053031...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,053031 -0,90 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026586 -0,76 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,046456 -0,67 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,020857 -0,65 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014013 -0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026666 -0,46 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028523 -0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012119 -1,11 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012225 -1,11 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011948 -1,04 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012993 -1,04 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011967 -1,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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