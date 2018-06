BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,046098 -2,17 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,470808 -2,03 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,116319 -1,99 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,320682 -1,90 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,456470 -1,90 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,863208 -3,18 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014394 -2,65 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,019761 -2,57 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,044097 -2,20 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023811 -1,81 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 13,475396 -4,26 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029363 -4,15 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 56,485289 -4,02 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045708 -4,01 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,090775 -3,92 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,053211 -2,15 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,999357 -2,10 TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,313942 -1,92 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,036096 -1,40 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,060473 -1,29 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016657 -1,44 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026578 -1,42 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013832 -1,41 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,543085 -1,37 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,913425 -1,36 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,047451 -1,44 Ak Portföy Altın Fonu 0,045221 -1,42 Deniz Port. Altın Fonu 0,024528 -1,42 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,027821 -1,41 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,016609 -1,41

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)