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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035008 -2,62...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035008 -2,62 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,028049 -0,76 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,031165 -0,69 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,028933 -0,61 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,042632 -0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010980 -0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,025914 -0,49 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,040314 -0,13 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,043687 -0,09 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022726 -0,07 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,059509 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015454 -0,93 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016764 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020267 -1,06 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012234 -1,05 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020651 -1,05 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019263 -1,05 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,019641 -1,05


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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