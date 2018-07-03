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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014126...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014126 -0,89 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026832 -0,89 Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,015828 -0,88 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,046134 -0,72 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,014013 -0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040704 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013160 -1,25 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012393 -1,24 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012649 -1,20 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012106 -1,19 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012125 -1,19 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015131 -0,22 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,016585 -0,16 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,017612 -0,15 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,009950 -0,14 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,019751 -0,12


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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