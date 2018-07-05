BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013921 -0,74 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026455 -0,67 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,045540 -0,65 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032351 -0,63 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF 0,022090 -0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011863 -0,97 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012397 -0,93 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012899 -0,93 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012145 -0,90 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011728 -0,89





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)