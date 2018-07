BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,028437 -0,77 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029373 -0,68 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,031502 -0,53 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,051172 -0,50 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,041604 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011097 -0,35 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012735 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041352 -1,09 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025328 -0,77 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028178 -0,76 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,031642 -0,57 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026433 -0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,044292 -0,54 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,060202 -0,36 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026183 -0,27 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,086383 -0,26 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,016641 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015667 -0,59 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020705 -0,43 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014342 -0,41 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016844 -0,28 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015658 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018474 -1,03 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020492 -1,00 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,020901 -0,99 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,019867 -0,99 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,019701 -0,99

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)