Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya rezistans tekirdağ Trabzon Çalık
Irak pazarı altın yumurtluyor
Irak altın yumurtluyor
Ticaret savaşı ABD'yi vuracak
Savaş ABD'yi vuracak
KOSGEB sınırları aştı
KOSGEB sınırları aştı
EPDK 15 lisans verdi
15 şirkete lisans verdi
Corolla avantajlı
Her zaman avantajlı

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,028437...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,028437 -0,77 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029373 -0,68 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,031502 -0,53 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,051172 -0,50 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,041604 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011097 -0,35 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012735 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041352 -1,09 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025328 -0,77 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028178 -0,76 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,031642 -0,57 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026433 -0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,044292 -0,54 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,060202 -0,36 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026183 -0,27 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,086383 -0,26 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,016641 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015667 -0,59 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020705 -0,43 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014342 -0,41 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016844 -0,28 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015658 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018474 -1,03 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020492 -1,00 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,020901 -0,99 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,019867 -0,99 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,019701 -0,99

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren FonlarFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5