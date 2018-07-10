BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029044 -1,12 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,042817 -0,94 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,031210 -0,93 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,038241 -0,87 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,041251 -0,85 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011046 -0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,025981 -0,77 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,044093 -0,45 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,059964 -0,40 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,040619 -0,37 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,032936 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015456 -1,35 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013950 -0,70 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020561 -0,70 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014255 -0,61 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016765 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020286 -1,01 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,021314 -1,00 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019292 -1,00 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012252 -0,99 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,019670 -0,99

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

