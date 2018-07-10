Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi TurkishTime dünya HacknBreak tüketici
Irak pazarı altın yumurtluyor
Irak altın yumurtluyor
Ticaret savaşı ABD'yi vuracak
Savaş ABD'yi vuracak
KOSGEB sınırları aştı
KOSGEB sınırları aştı
EPDK 15 lisans verdi
15 şirkete lisans verdi
Corolla avantajlı
Her zaman avantajlı

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029044...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029044 -1,12 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,042817 -0,94 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,031210 -0,93 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,038241 -0,87 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,041251 -0,85 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011046 -0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,025981 -0,77 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,044093 -0,45 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,059964 -0,40 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,040619 -0,37 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,032936 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015456 -1,35 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013950 -0,70 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020561 -0,70 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014255 -0,61 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016765 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020286 -1,01 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,021314 -1,00 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019292 -1,00 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012252 -0,99 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,019670 -0,99

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren FonlarFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5