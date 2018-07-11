BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026574 -0,58 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,053134 -0,51 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,054214 -0,49 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013978 -0,48 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032467 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012622 -1,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064875 -3,47 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,066799 -3,45 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020181 -3,44 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,095281 -3,44 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021751 -3,43 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,087611 -2,00 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009992 -1,99 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,016376 -1,80 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,029603 -1,68 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,051296 -1,51 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020200 -1,76 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014023 -1,63 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015489 -1,34 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019612 -0,59 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010347 -0,45

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

