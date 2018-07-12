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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013831...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013831 -1,05 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026302 -1,02 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,045354 -0,98 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,048885 -0,95 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,052470 -0,90 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012374 -1,96 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010987 -1,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,089763 -5,79 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,020500 -5,75 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019039 -5,66 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016190 -5,63 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,061279 -5,54 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009656 -3,36 NN Hay. Em. Karma EYF 0,085037 -2,94 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,028831 -2,61 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022281 -2,60 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,049980 -2,57 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013409 -4,38 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019340 -4,26 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014906 -3,76 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019367 -1,25 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010220 -1,23

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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