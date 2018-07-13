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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013660...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013660 -1,24 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025984 -1,21 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,044885 -1,03 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,048397 -1,00 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF 0,021865 -0,95 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012260 -0,92 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023139 -2,72 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,088286 -1,95 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,015881 -1,91 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024505 -1,84 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,028967 -1,83 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011810 -1,77 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011526 -1,76 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012033 -1,72 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012529 -1,72 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011588 -1,70 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014640 -1,78 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013229 -1,34 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019088 -1,30 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,014973 -0,47 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010174 -0,45

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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