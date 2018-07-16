BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023096 -0,19 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,062122 -0,11 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060317 -0,10 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055482 -0,06 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018763 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,011618 -0,33 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,012621 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019084 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

