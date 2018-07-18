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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr....

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,023956 -0,11 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032018 -0,11 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,053404 -0,10 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,052158 -0,09 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,053717 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029778 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,089239 -0,11 Axa Hayat ve Em. K.B.A. Stand. EYF 0,013778 -0,08 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011748 -0,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF 0,042643 -0,05 BNP Paribas Cardif Em. Stand. EYF 0,012829 -0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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