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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071849...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071849 -1,26 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,047672 -1,22 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070645 -1,18 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026023 -1,12 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064216 -1,09 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012398 -1,35 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011032 -1,00 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017089 -3,90 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016199 -3,69 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,043212 -3,57 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056137 -3,41 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,102117 -3,34 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017594 -2,30 NN Hay. Em. Karma EYF 0,084467 -2,17 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009736 -2,14 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,016056 -1,77 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,028894 -1,72 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013774 -2,01 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015351 -1,99 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019853 -1,98 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,016542 -0,54 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016739 -0,49

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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