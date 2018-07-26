BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026045 -1,96 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013784 -1,73 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,045240 -1,44 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,053998 -1,40 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,034255 -1,37 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011663 -2,36 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011993 -2,31 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012221 -2,20 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011761 -2,19 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011534 -2,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

