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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,044263 -0,57...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,044263 -0,57 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030744 -0,54 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,029636 -0,39 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,032551 -0,39 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,043193 -0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011173 -0,38 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012492 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027047 -1,42 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016688 -0,88 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057476 -0,83 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016992 -0,83 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,048136 -0,82 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,089796 -1,19 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013394 -0,60 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014019 -0,43 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017936 -0,41 MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013580 -0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015473 -0,86 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,016347 -0,49 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,019686 -0,28 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019679 -0,25 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,016604 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,012689 -0,77 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020215 -0,77 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020384 -0,77 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020714 -0,77 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021428 -0,76

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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