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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025769...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025769 -0,67 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013660 -0,56 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,044875 -0,54 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,048333 -0,53 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,053174 -0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031019 -0,06 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041936 0,00 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011522 -0,70 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011393 -0,68 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011661 -0,65 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011853 -0,63 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012574 -0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020464 -0,08 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014174 -0,08 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015541 -0,05 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015280 -0,03 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,016678 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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