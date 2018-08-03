BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025356 -1,76 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013434 -1,76 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,044179 -1,69 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,047667 -1,46 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,019768 -1,45 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012437 -1,30 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011276 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044282 -3,23 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023532 -3,12 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017560 -3,07 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016642 -2,94 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,051819 -2,69 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011278 -2,35 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011154 -2,25 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011850 -2,22 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011628 -2,16 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011410 -2,14 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013910 -2,26 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020091 -2,20 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015301 -1,95 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016770 -0,87 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,016593 -0,78

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

