Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon bölge teknoloji TÜBİTAK Bursa
BMD yollarını ayırdı
BMD yollarını ayırdı
Fed faiz oranını sabit tuttu
Fed faiz oranını sabit tuttu
Sektörün yıldızını aldı
Sektörün yıldızını aldı
Zeytinoğlu güven tazeledi
Zeytinoğlu güven tazeledi
Palamut umudu
Palamut umudu

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025356...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025356 -1,76 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013434 -1,76 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,044179 -1,69 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,047667 -1,46 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,019768 -1,45 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012437 -1,30 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011276 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044282 -3,23 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023532 -3,12 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017560 -3,07 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016642 -2,94 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,051819 -2,69 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011278 -2,35 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011154 -2,25 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011850 -2,22 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011628 -2,16 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011410 -2,14 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013910 -2,26 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020091 -2,20 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015301 -1,95 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016770 -0,87 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,016593 -0,78

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5